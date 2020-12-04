Влада Кіпру вирішила впускати вакцинованих від ковіду туристів без ПЛР-тесту

Влада Кіпру дозволить туристам, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу COVID-19, відвідувати країну без проходження тестування на наявність інфекції.

Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Відповідно до представленого міністром транспорту Янісом Каруссосом плану, який набуде чинності 1 березня 2021 року, люди, що пройшли вакцинацію від COVID-19, не будуть зобов'язані надавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус після прибуття", - йдеться в заяві Кабінету міністрів Кіпру.

The Guardian зазначає, що цей захід уряду Кіпру є доказом того, що життя стане набагато простішим для тих, хто ухвалить рішення вакцинуватися від COVID-19, незважаючи на запевнення влади й експерта у тому, що щеплення не буде обов'язковим.

2 грудня стало відомо, що Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду. Кампанія вакцинації в країні може стартувати найближчим часом.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

Глава австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс вважає, що в майбутньому довідка про щеплення від коронавірусу стане обов'язковою для всіх, хто хоче подорожувати.