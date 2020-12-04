У Німеччині вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною і добровільною

У Німеччині щеплення від коронавірусу буде безкоштовним і добровільним.

Про це заявив представник пресслужби МОЗ ФРН Олівер Евальд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Щеплення буде безкоштовним, незалежно від того, у кого яке страхування", -сказав Евальд.

Він зазначив, що загалом ЄС передбачає придбати 300 мільйонів доз вакцини.

За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, щеплення буде добровільним.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду. Кампанія вакцинації в країні може стартувати найближчим часом.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.