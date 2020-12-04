Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук одужав від коронавірусу.

Про це депутат повідомив у Facebook.

"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків", - написав Стефанчук.

Політик також подякував усім, хто підтримував його під час хвороби.

"Усім бажаю міцного здоров’я. Не легковажте! Вірус більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук — неодмінні супутники", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук отримав позитивний тест на ковід.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - написав він.

Цього понеділка про одужання повідомив і голова парламенту Дмитро Разумков.