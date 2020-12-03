На виборах у Намібії переміг ​Адольф Гітлер, він пообіцяв "не намагатися підкорити світ"

Політик зізнався, що трохи соромиться свого імені, але не збирається його змінювати.

Політик на ім'я Адольф Гітлер Уунон набрав майже 85% голосів на виборах в поселенні Омпунджа на півночі Намібії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Політик розповів, що ім'я йому вибрав батько, який, ймовірно, не дуже добре розумів, чим саме відомий Адольф Гітлер.

Адольф Гітлер Уунон також наголосив, що "не прагне підкорити весь світ".

"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім'ям. Тільки будучи підлітком я зрозумів, що ця людина хоче підкорити весь світ. Той факт, що у мене є це ім'я, не означає, що я хочу підкорити Ошан (регіон, де він виграв вибори, - ред.). Це не означає, що я прагну до світового панування ", - зазначив він.

Гітлер зізнався, що трохи соромиться свого імені, але не збирається його змінювати.

Нагадаємо, минулого року ФБР розсекретило документи про можливу втечу Гітлера в Аргентину.