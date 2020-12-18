Через пандемію міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року, - ООН

За 10 місяців 2020 року туристична галузь втратила $935 млрд через пандемію коронавірусу та пов'язані з ними обмеження. Це означає, що світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Про це повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

Так, із січня по жовтень туристичні напрямки прийняли на 900 млн менше іноземних туристів порівняно з тим самим періодом 2019 року. За прогнозами, кількість міжнародних мандрівників за підсумками року скоротиться на 70-75%.

У 2019-му число туристів сягало 1,5 млрд.

За прогнозами UNWTO, туризм може частково відновитися до другої половини 2021 року. Але повернення до рівня 2019 року, ймовірно, займе від 2,5 до 4 років.

"Новини про початок вакцинації підвищують бажання подорожувати, але до повного одужання галузі ще далеко. Країнам необхідно активізувати зусилля для безпечного відкриття кордонів, підтримки робочих місць і підприємств у сфері туризму. Стає все більш очевидно, що туризм - один з найбільш постраждалих від пандемії секторів економіки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними UNWTO, станом на вересень потік туристів у світі скоротився на 65%. Значне падіння попиту на міжнародні поїздки з січня по червень призвело до скасування 440 мільйонів міжнародних поїздок і втрати близько $460 мільярдів. Це приблизно вп’ятеро більше, ніж збитки, завдані туристичному бізнесу у 2009 році через глобальну економічну кризу.

На початку грудня МОЗ зменшило перелік країн червоної зони до 36.