Путін: "Росія нарощуватиме «підтримку» на окупованому Донбасі"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нарощуватиме "підтримку" на окупованому Донбасі.

Про це він сказав на пресконференції. Він також зауважив, що ця "допомога" буде включати не лише "гуманітарні конвої", а й іншу підтримку.

"Росія як підтримувала Донбас, так і надалі підтримуватиме. Ми навіть нарощуватимемо нашу підтримку на Донбасі. Це стосується підтримки виробництва, соціальних питань, інфраструктури… Ми розуміємо усю складність тієї ситуації, що там склалася, тому не тільки по гуманітарній лінії, а й за рахунок прямого співробітництва будемо робити це надалі", - сказав Путін.

Глава Кремля наголосив: врегулювання на Донбасі неминуче, однак воно залежить винятково від нинішньої української влади. Разом з тим Путін вважає, що Україні не вдасться переглянути Мінські домовленості.

"Офіційні особи у Києві вже публічно заявляли багато разів, що вони не збираються виконувати Мінські домовленості, вони порушують питання про перегляд їх основних положень. А Мінські домовленості підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН і має силу міжнародного закону. Тому в односторонньому порядку переглянути нічого не вдасться. Потрібно з повагою ставиться до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, що у листопаді Росія у черговий раз в односторонньому порядку оформила 100-й так званий гумконвой.

Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої" з серпня 2014 року. Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок ці вантажівки росіяни не допускають.