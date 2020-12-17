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Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

Опозиція бойкотувала засідання.

Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"
Фото: EPA/UPG

Парламент Молдови ухвалив закон про функціонування мов на території республіки, що визнає російську мову як мову міжнаціонального спілкування.

Закон одноголосно підтримала парламентська більшість, зокрема Партія соціалістів та партія "Шор",  повідомляє російський "Интерфакс".

Опозиція бойкотувала засідання парламенту на знак протесту проти затвердженого парламентською більшістю "токсичного" порядку денного.

Закон визначає, що відтепер мовою письмового та усного спілкування з органами державної влади, підприємствами та організаціями є державна мова та/або російська як мова міжнаціонального спілкування. Яку мову використовувати, обирає громадянин.

Окрім того, "держава має створювати всі умови для використання та розвитку російської мови як мови міжнаціонального спілкування". 

Ухвалений документ зобов’язує перекладати всі назви вироблених товарів, табличок державних установ на російську.

У разі якщо чиновник не хоче послуговуватися російською, закон пропонує запровадити для нього "особисту відповідальність". Водночас держслужбовці все ж таки зобов’язані володіти державною мовою республіки.

Як повідомляли, на початку грудня на Одещині суд скасував російську як регіональну мову.

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