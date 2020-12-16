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Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю зі Сполученим Королівством

Це дозволить уникнути припинення режиму преференційної угоди після Brexit. 

Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю зі Сполученим Королівством
Фото: Economy 24

Верховна Рада ратифікувала Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Проєкт про ратифікацію доповів Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він відзначив важливість схвалення законопроекту.

Також про документ доповідав голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко

"Метою прийняття законопроєкту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання згоди на обов’язковість для України Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка має на меті якнайповніше i якнайефективніше забезпечення національних інтересів України та формування якісно нової правової основи відносин між Україною та Сполученим Королівством, закріпивши бажання двох держав посилити й розширити дружбу i співробітництво та запровадити відносини стратегічного партнерства", - повідомив він.

Документ закріплює цілі стратегічного політичного діалогу і співробітництва у сфері зовнішньої та безпекової політики, які відповідають сьогоднішнім пріоритетам зовнішньої політики України, а також принципи співробітництва у сфері юстиції, свободи й безпеки.

Ратифікація документу важлива і з урахуванням виходу Великобританії із ЄС.

"Ратифікація Угоди дозволить уникнути ситуації, за якої з 1 січня 2021 року потенційно може буде припинено режим преференційної торгівлі, встановлений Угодою про асоціацію, а доступ українських товарів до британського ринку регламентуватиметься менш сприятливим режимом найбільшого сприяння відповідно до правил Світової організації торгівлі та режимом односторонніх торговельних преференцій в рамках Генералізованої системи преференцій Сполучного Королівства", - повідомив Мережко.

Нагадаємо, що учора профільний комітет рекомендував парламенту ратифікувати цю угоду. Велика увага в документі приділяється питанням безпеки України та протидії російській агресії, а також позиції відстоювання політики невизнання спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до повного відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

Зокрема, Угодою визначається, що врегулювання конфлікту, спричиненого ворожими діями Росії, на основі повної поваги до суверенітету й територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, буде одним із ключових питань стратегічних політичних відносин між Сторонами.

Також Сторони підкреслюють необхідність надання пріоритетного місця в міжнародному порядку денному питанню мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною й висловлюють свій намір у цьому контексті координувати зусилля з іншими відповідними міжнародними суб’єктами й організаціями, зокрема шляхом збереження міжнародного тиску на Росію й застосування санкцій у разі необхідності.

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