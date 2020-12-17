Путін про отруєння Навального: якщо б хотіли - труїли би до кінця

Президент Росії Володимир Путін вважає, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, то мали б довести справу до кінця.

Про це він заявив на великій пресконференції, відповідаючи на питання журналіста щодо розслідування, яке нещодавно опублікував Навальний, вказавши там дані вірогідних співробітників ФСБ - потенційних виконавців замаху на його вбивство.

Водночас, Путін зауважив, що за Навальним мають стежити співробітники російських спецслужб. При цьому він назвав його "пацієнтом".

"Цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США в даному випадку. А якщо це правильно, тоді це цікаво. Тоді спецслужби повинні за ним доглядати. Однак це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен? Якби спецслужби хотіли, довели б до кінця. А так дружина до мене звернулася, і я тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини", - сказав Путін.

Російський президент називає інформацію про отруєння опозиціоера та його розслідування щодо діяльності таємних отруювачів з ФСБ "спецоперацією США" та "легалізацією матеріалів американських спецслужб у Росії".

"Ми прекрасно розуміємо, що це таке. І в першому, і в другому випадку це не якесь там розслідування, це – легалізація матеріалів американських спецслужб. Ми що, не знаємо, що вони геолокацію відстежують? Наші спецслужби добре це розуміють і знають. Знають співробітники ФСБ та інших спеціальних органів, користуючись своїми телефонами там, де вважають за потрібне, не приховуючи свого місцеперебування", - сказав Путін.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння Навального спростували.

У зв'язку зі справою Навального Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість чоловік, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив вотруєнні ФСБ і особисто Путіна.