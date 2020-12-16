Мінфін США оголосив Швейцарію "валютним маніпулятором"

Ця країна була серед тих, які принаймні частково керували курсом валют впродовж чотирьох кварталів до червня 2020 року.

Міністерство фінансів США внесло Швейцарію та В'єтнам до списку "валютних маніпуляторів" через керування курсом валют.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Мінфін встановив, що згідно з Актом про міжнародну торгівлю і конкуренцію США від 1988 року, В’єтнам та Швейцарія є "валютними маніпуляторами", - сказано у пресрелізі.

Зазначається, що США мають докази того, що ці країни принаймні частково керували курсом валют впродовж чотирьох кварталів до червня 2020 року. Ці країни також здійснювали валютні інтервенції, спрямовані на запобігання ефективному коригуванню платіжного балансу, а у випадку В'єтнаму - для отримання несправедливих конкурентних переваг у міжнародній торгівлі.

"Мінфін США буде стежити за своїми висновками щодо В'єтнаму та Швейцарії, аби усунути практики, що створюють несправедливі переваги для іноземних конкурентів", - зазначив голова Мінфіну США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти чотирьох компаній з Китаю та ОАЕ через сприяння з їх боку іранській компанії Triliance Petrochemical в експорті іранських нафтохімічних продуктів.