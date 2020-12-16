США звинуватили Росію у підриві стабільності Середземномор'я

За словами Помпео, Росія діє виключно у власних інтересах і на шкоду регіону.

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив російську владу у підриві стабільності у Середземноморському регіоні, зокрема у Сирії, Лівії та низці інших країн.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Державним департаментом 15 грудня.

Заява оприлюднена у відповідь на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Сполучені Штати ведуть політичні ігри у Середземноморському регіоні і затягують призначення нового спецпредставника генерального секретаря ООН в Лівії.

"Сумно і неконструктивно, що пан Лавров знову перекручує факти і намагається переписати історію", - повідомив Помпео.

Глава Держдепартаменту наголосив, що Вашингтон активно працює з союзниками і партнерами у Східному Середземномор’ї для забезпечення більшої стабільності, безпеки і процвітання.

"Якщо хто і грає в політичні ігри і намагається гальмувати прогрес у регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє виключно у власних інтересах і на шкоду регіону", - наголосив Помпео.

Зокрема Помпео зазначив, що у Лівії "Москва продовжує порушувати ембарго ООН на постачання зброї і розпалювати конфлікт руками підконтрольного їй воєнізованого формування "Група Вагнера".

Нагадаємо, парламент Швеції підтримав збільшення оборонного бюджету на 2021-2025 роки на 40% через зростання напруженості в регіоні, зокрема, через Росію і її військові можливості.