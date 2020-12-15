Литва з початком локдауну встановить 250 блокпостів між містами

У Литві встановлять 250 контрольних пунктів на в’їздах у міста для контролю обмежень пересування, запроваджених через коронавірус.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє LRT.

"На в’їздах до міст будуть розташовані контрольні пункти, де здійснюватиметься перевірка громадян, що в’їздять до міст", - сказала міністр.

За її словами, на контрольних пунктах, окрім фізичних бар’єрів, будуть встановлені відеокамери.

Обмеження на пересування діятимуть у вихідні та святкові дні: з 1 години дня п’ятниці 18 грудня до 9 ранку неділі 20 грудня, далі з 1 години дня 23 грудня до 9 ранку 27 грудня, та на Новий рік - з 1 години дня 31 грудня 9 ранку до 3 січня.

В ці дні на дорогах і вулицях буде працювати близько 920 поліцейських екіпажів, тобто приблизно на 170 більше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, 4 листопада уряд Литви ухвалив рішення про запровадження повторного карантину з 7 листопада. Уряд також планує надавати фінансову допомогу, якщо через карантинні обмеження оборот госпсуб'єктів впаде не менше ніж на 30% і якщо не менше від 40% суб'єктів у відповідному секторі, які здійснюють господарську діяльність, також зіткнуться з падінням обороту.