У Києві ще 1559 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 1559 випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 302.Захворіли:

837 жінок віком від 18 до 91 років

618 чоловіків віком від 18 до 89 років

46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 43 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

У Києві від коронавірусу минулої доби померли 13 людей. Усього коронавірус забрав життя 1610 киян.

Одужали за минулу добу 646 людей. Усього коронавірус подолали 29 550 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.

Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.