У Києві ще 1559 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 1559 випадків коронавірусу.
Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 302.Захворіли:
- 837 жінок віком від 18 до 91 років
- 618 чоловіків віком від 18 до 89 років
- 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 43 медики", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
У Києві від коронавірусу минулої доби померли 13 людей. Усього коронавірус забрав життя 1610 киян.
Одужали за минулу добу 646 людей. Усього коронавірус подолали 29 550 мешканців Києва.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в Україні проведено 31 963 тестувань методом ПЛР і виявлено 8 416 коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників. Одужала рекордна кількість пацієнтів - 16 150.
Як повідомляли, в Україні почали робити менше тестів на коронавірус COVID-19. Тому МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ. Також українців тестуватимуть на антиген.