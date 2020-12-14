"Я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

Про це він розповів в ефірі телеканалу "НАШ".

"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?" - сказав нардеп.

"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - додав Камельчук.

Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою".

Зазначимо, що коронавірусом перехворіли багато депутатів Ради, спікер та віцеспікер. На початку листопада ковід також переніс президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 539 289 нових випадки коронавірусу COVID-19. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії перевищила 72,6 млн.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що масова вакцинація українців розпочнеться у квітні 2021 року. Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна планує вакцинувати всіх громадян за рахунок держави.