ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
На новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення
На новозбудованому Шулявському мосту попадали опори освітлення
"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 10 622 нові випадки ковіду, одужали 12 549 пацієнтів

За добу було здійснено 63 445 тестувань, госпіталізовано - 3 242 особи

За добу в Україні виявили 10 622 нові випадки ковіду, одужали 12 549 пацієнтів
Фото: terminovo.te.ua

За минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Госпіталізовано за добу 3 242 особи. 264 пацієнти померли, 12 549 - одужали.

За добу було здійснено 63 445 тестувань, зокрема методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 919 704 особи, 535 417 - одужали. Від ускладнень померли 15 744 пацієнти.

Всього було проведено проведено 5 125 389 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 95 160 випадків;
  • Вінницька область – 20 093 випадки;
  • Волинська область – 28 923 випадки;
  • Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
  • Донецька область – 30 466 випадків;
  • Житомирська область – 34 611 випадків;
  • Закарпатська область – 26 432 випадки;
  • Запорізька область – 43 835 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
  • Київська область – 50 040 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 375 випадків;
  • Луганська область – 8 166 випадків;
  • Львівська область – 54 833 випадки;
  • Миколаївська область – 24 749 випадків;
  • Одеська область – 59 974 випадки;
  • Полтавська область – 30 466 випадків;
  • Рівненська область – 36 974 випадки;
  • Сумська область – 36 251 випадок;
  • Тернопільська область – 31 581 випадок;
  • Харківська область – 63 178 випадків;
  • Херсонська область – 14 643 випадки;
  • Хмельницька область – 35 157 випадків;
  • Черкаська область – 32 803 випадки;
  • Чернівецька область – 37 266 випадків;
  • Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів.

14 грудня в Україні зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089.

Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, – 33 502 тестування.

Через зменшення кількості тестів, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також