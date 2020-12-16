За добу в Україні виявили 10 622 нові випадки ковіду, одужали 12 549 пацієнтів

За добу було здійснено 63 445 тестувань, госпіталізовано - 3 242 особи

За минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Госпіталізовано за добу 3 242 особи. 264 пацієнти померли, 12 549 - одужали.

За добу було здійснено 63 445 тестувань, зокрема методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 919 704 особи, 535 417 - одужали. Від ускладнень померли 15 744 пацієнти.

Всього було проведено проведено 5 125 389 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора за добу від ковіду одужала рекордна кількість пацієнтів.

14 грудня в Україні зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089.

Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, – 33 502 тестування.

Через зменшення кількості тестів, МОЗ розпорядилося тестувати на ковід усіх людей з симптомами ГРВІ.