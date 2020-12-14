Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня

Крім нових обмежень, діятимуть і запроваджені раніше.

Кабінет Міністрів 14 грудня оприлюднив перелік карантинних обмежень, які діятимуть з 19 грудня.

"З 19 грудня 2020 року по всій території України будуть діяти нові обмеження", - повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, нові обмеження забороняють:

Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Проведення в розважальних закладах і закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше від однієї особи на 10 кв. метрів.

Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше ніж однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Обмеження, які діятимуть без змін (забороняється):

Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.

Проведення масових культурних (у т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 20 осіб і недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи, необхідні для забезпечення роботи органів влади).

Робота кінотеатрів і закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу.

Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Проведення дискотек, робота нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Розміщення в закладах харчування більше ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом і коли відстань між столами менш ніж 2 метри.

Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування про дистанцію між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими винятками).

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів і персоналу закладу освіти.

Проведення планових заходів госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізованої (третинна) меддопомоги та іншої невідкладної меддопомоги).

Робота спортивних залів і фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.

Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.

Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими винятками).

Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет Міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти щодня, крім періоду локдауну.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що в Україні жорсткі карантинні обмеження можуть запровадити раніше від 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.