Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Джошуа нокаутував Пулєва і захистив титул чемпіона світу
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На COVID-19 у Раді перехворіли понад 200 працівників і 128 нардепів, - Разумков

На коронавірус досі хворіє 21 парламентарій.

На COVID-19 у Раді перехворіли понад 200 працівників і 128 нардепів, - Разумков
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Станом на 14 грудня у Верховній Раді на коронавірус перехворіли понад 200 працівників і 128 народних депутатів.

Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує пресслужба ВР.

“Наприкінці свого виступу Дмитро Разумков поінформував, що, станом на сьогодні, в Апараті Верховної Ради на COVID-19 перехворіло на 211 працівників із них ще хворіють - 55”, - йдеться у повідомленні.

Він додав, що серед народних депутатів на COVID-19 перехворіли 128 осіб, ще 21 парламентарій досі хворіє. Разумков закликав берегти себе і тих, хто поряд.

Станом на 14 грудня в Україні зафіксували 900 тисяч 666 випадків на коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у 6 451 особи.

Разом із тим народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що вважає хворобу "вигаданою" і не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також