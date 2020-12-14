На COVID-19 у Раді перехворіли понад 200 працівників і 128 нардепів, - Разумков

Станом на 14 грудня у Верховній Раді на коронавірус перехворіли понад 200 працівників і 128 народних депутатів.

Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує пресслужба ВР.

“Наприкінці свого виступу Дмитро Разумков поінформував, що, станом на сьогодні, в Апараті Верховної Ради на COVID-19 перехворіло на 211 працівників із них ще хворіють - 55”, - йдеться у повідомленні.

Він додав, що серед народних депутатів на COVID-19 перехворіли 128 осіб, ще 21 парламентарій досі хворіє. Разумков закликав берегти себе і тих, хто поряд.

Станом на 14 грудня в Україні зафіксували 900 тисяч 666 випадків на коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у 6 451 особи.

Разом із тим народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що вважає хворобу "вигаданою" і не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19.