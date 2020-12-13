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За добу у Києві виявили 1125 хворих на коронавірус

10 людей померли.

Фото: Київська міськрада

У Києві за минулу добу виявили 1125 хворих на коронавірус виявили, 10 людей померли.

Про це повідомили у пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому – 286 та в Деснянському районі – 136 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти.

Одужали за минулу добу 189 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138. Коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва. Усього коронавірус забрав життя 1584 киян.

Нагадаємо, 11 грудня кількість виявлених хворих на коронавірус у Києві склала 1696. Померли 23 людини.

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