У всіх областях України сьогодні ожеледиця

12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця, водіїв просять дотримуватися правил безпечного кермування.
Про це інформує ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.
Вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях – ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, – нагадують надзвичайники.
Служба порятунку закликала водіїв дотримуватися правил безпечного кермування.
Зокрема, водіїв просять витримувати дистанції між автомобілями, паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці і пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості.
“Під час їзди не здійснюйте різких маневрів, наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість і зважайте на попередження відповідних служб”, – просять у ДСНС.