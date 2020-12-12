У всіх областях України сьогодні ожеледиця

У ДСНС попередили про І рівень небезпечності на дорогах.

12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця, водіїв просять дотримуватися правил безпечного кермування.

Про це інформує ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

Вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях – ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, – нагадують надзвичайники.

Служба порятунку закликала водіїв дотримуватися правил безпечного кермування.

Зокрема, водіїв просять витримувати дистанції між автомобілями, паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці і пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості.

“Під час їзди не здійснюйте різких маневрів, наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість і зважайте на попередження відповідних служб”, – просять у ДСНС.