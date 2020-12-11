Ожеледиця в Україні протримається до завтра, - ДСНС

Ожеледиця в Україні триматиметься до кінця 11 грудня, а також очікується вдень 12 грудня.

Про це повідомила Державна служба з наздвичайних ситуацій.

Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища! За даними УкрГідрометцентру, у Києві та Київській області вночі 11 та вдень 12 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця. Вдень у західних областях, крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць ы закликали громадян бути обережними.

Вчора, 10 грудня, в Києві ввечері пішов дощ, але через морозну погоду вода перетворилася на лід. Сильна ожеледиця спричинила десятки ДТП та затори на вулицях столиці. Через негоду в Києві ввели оперативне положення для громадського транспорту та призупинив роботу міський фунікулер.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, громадський транспорт у Києві курсував без дотримання графіка. За минулу добу в Києві через ожеледицю у столиці травмувалися понад 160 осіб.

Також учора через погіршення погодних умов обмежували рух транспорту у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській і Житомирській областях.