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За минулу добу в Києві через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб

Серед потерпілих 13 дітей.

За минулу добу в Києві через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб
Фото: Макс Требухов

У Києві за минулу добу 10 грудня через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська, передає Укрінформ.

"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.

Як повідомляли, у Києві через негоду ввели оперативне положення для громадського транспорту, призупинив роботу міський фунікулер.

Протягом ночі у столиці працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники). Крім того, до боротьби з ожеледицею залучено 4 тис. двірників.

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