Підконтрольний окупантам суд Криму лишив у силі вирок добровольцю кримськотатарського батальону Межмедінову

Йому присудили вісім років позбавлення волі.

Так званий Верховний суд Криму, підконтрольний окупантам, залишив у силі вирок добровольцю кримськотатарського батальону Наріману Межмедінову.

Суддя Осоченко розглянув апеляційну скаргу підсудного та залишив вирок Чорноморського райсуду без змін. Межмедінова обвинувачують в організації незаконного збройного формування та участі в ньому, пише "Кримський процес".

Суд визнав його винним та присудив вісім років позбавлення волі. У матеріалах йдеться, що в 2016 році Межмедінов виїхав на материкову частину України, де став членом кримськотатарського батальону ім. Челебіджихана. Після повернення до Криму він не звернувся до правоохоронців, чим "не припинив участі в батальоні".

Сторона обвинувачення намагалася оскаржити цей вирок та збільшити термін позбавлення волі, але згодом цю скаргу зняли. Межмедінов подав скаргу, яку не розглянули нібито через запізнення з термінами подання, після чого він подав повторну скаргу, проте інформації щодо її розгляду нема.

Це вже четвертий вирок, пов'язаний з батальоном ім. Челебіджихана. Раніше засудили Айдина Мамутова, Едема Кадирова, Февзі Саганджи та Ділявера Гафарова.

Нагадаємо, що в лютому 2020 в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали місцевого жителя Нарімана Межмедінова, звинувачуючи його в членстві в добровільному батальйоні імені Н. Челебіджихана.

Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана почав формування 2016 року, його членами переважно були кримські активісти. Батальйон дислокувався на адмінкордоні з Кримом у Херсонській області. Добробат позиціонує себе як кримське, а не кримськотатарське формування.

У Росії й окупованому Криму його визнано незаконним збройним формуванням.