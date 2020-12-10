Дело Ленура Ислямова: вина не доказана, но путь заказан

В оккупированном Крыму коллегия “Верховного суда” вынесла приговор одному из организаторов энергоблокады полуострова Ленуру Ислямову . Он проведет в заключении 19 лет в случае экстрадиции на территорию России. Почему суд состоялся только сейчас, какие “улики” приводились в качестве доказательства вины, а также грозит ли действительно что-то самому Ленуру Ислямову в связи с этим приговором - обо всем об этом в нашем материале.

Фото: news-front.info Ленур Ислямов

Придешь маршем - посадим

“Конец света” в Крыму наступил пять лет назад - ночью 22 ноября 2015 года, когда в Херсонской области была взорвана опора линий электропередач, обеспечивающих подачу энергии с материковой части Украины в Крым. С тех пор и до весны нынешнего года российское следствие кропотливо собирало доказательства в отношении одного из организаторов энергоблокады Ленура Ислямова. В итоге его признали организатором подрыва линий электропередач, заодно квалифицировав инцидент в Херсонской области как диверсионные действий против России.

И надо же было случиться такому совпадению, что расследование дела завершилось аккуратно в тот период, когда крымскотатарские политики в Киеве начали активно анонсировать проведение акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". По словам главы Меджлиса, предполагалось ненасильственная акция с переходом административной границы между Херсонской область и Крымом. По словам Чубарова, в первых рядах планировалось участие представителей Меджлиса. Своё участие тогда подтвердил и 76-летний крымскотатарский политик и правозащитник Мустафа Джемилев. Чубаров призвал присоединиться к маршу представителей международных организаций, осуждающих аннексию Крыма.

Идея очень не понравилась представителям оккупационной власти на полуострове. В подконтрольных Кремлю средствах массовой информации развернулась информационная кампания насчет очередной “провокации” со стороны “экстремистов”, а также заявления о готовности их встретить “праздничными автозаками”. К активистам из числа крымских татар, проживающим на полуострове, тут же стали приходить работники прокуратуры и предостерегать от участия в разного рода несанкционированных массовых мероприятиях.

Фото: EPA/UPG Поврежденная электроопора ЛЭП в районе села Богдановка Херсонской.

А параллельно с этим в прокуратуры и суды Крыма одно за другим стали поступать завершенные уголовные дела в отношении Ленура Ислямова, Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева. В отношении каждого из них была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российские силовики стремились подчеркнуть, что никаким международным скандалом их не испугать, и что они готовы “винтить” политиков прямо на границе, если те осмелятся проводить свою акцию.

Первый блин комом?

Первым в этом ряду дел закончился судебный процесс по делу в отношении Ленура Ислямова. Рассмотрение заняло чуть более полугода. Однако, судя по озвученным в судебных дебатах аргументам, назвать разбирательство полным и объективным достаточно сложно. Более того, во время суда вскрылся неприглядный факт фальсификации отдельных материалов уголовного дела, что ставит под сомнение все выводы следствия. Но обо всем по порядку.

Российские правоохранители обвинили Ислямова в трех преступлениях: создании незаконного вооруженного формирования, организации диверсии и шести эпизодах высказываний, направленных на нарушение территориальной целостности России. Попутно на него навесили ущерб от блэк-аута на сумму более одного миллиарда ста миллионов рублей.

Основными доказательствами стороны обвинения по первому преступлению - созданию добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана - стали показания двух свидетелей Абдувалиева и Османова, которые “добровольно прекратили свое участие в незаконном вооруженном формировании”, видеозапись с выступлениями самого Ислямова о намерении создать такой батальон и результаты оперативного мероприятия по наведению справок о том, что такое формирование действительно незаконное и вооруженное.

Фото: krymr.com Ленур Ислямов

При этом один из этих двух свидетелей по фамилии Османов дал в суде противоречивые показания - заявил, что у него было оружие и он из него стрелял на учениях, а потом выяснилось, что на этапе предварительного следствия он утверждал, что оружия у него не было. Противоречия в показаниях он пояснил наличием серьезной травмы головы.

Еще хуже вышло со свидетелем Рустемом Ильясовым, который в суде отказался от показаний, данных на следствии. В частности он полностью опроверг показания о том, что долго был на территории батальона и видел там разное стрелковое оружие. “Я название такое даже выговорить не смогу”, - заявил Ильясов, имея ввиду название добровольческого формирования.

Позже выяснилось, что в период, когда Ильясов якобы заезжал в батальон и видел оружие, он на самом деле уже несколько месяцев находился под стражей за серию краж в Большой Алуште. Защита утверждает, что следователь намеренно сфальсифицировал эти показания для того, чтобы укрепить доказательную базу.

Фото: КП 2015 год. В центре - Ленур Ислямов и Амина Окуева.

Пранкеры разыграли суд?

По второму преступлению - организации диверсии, связанной с подрывом опоры линии электропередач - государственный обвинитель Роман Лобов свои выводы обосновал экспертизой о том, что опора была действительно взорвана, аудиозаписью разговора Ленура Ислямова с пранкером Кузнецовым, который выдавал себя за Антона Геращенко, а также показаниями свидетеля Абдувалиева и секретного свидетеля Мамутова.

При этом в суде Абдувалиев сообщил, что не был свидетелем подрыва опор. А засекреченный свидетель Мамутов рассказал историю о том, что он ехал в Крым и остановился на обочине, метрах в тридцати от опоры, возле которой находились какие-то люди. Якобы он слышал голос Ислямова, который отдавал распоряжения о подрыве опоры. При этом с самим Ислямовым секретный свидетель лично не знаком и не смог пояснить, как узнал его по голосу.

С пранкерами вышла и вовсе любопытная история. Поначалу в уголовном деле их было двое - “Вован” (Владимир Кузнецов) и “Лексус” (Алексей Столяров). Во время энергоблокады они от имени Антона Геращенко и Арсена Авакова связывались с Ленуром Ислямовым и якобы добыли подтверждения его причастности к взрыву опоры ЛЭП. С аудиозаписью на флешке они обратились в ФСБ, и там охотно приобщили эти материалы к уголовному делу. Причем экспертиза признала, что на записи действительно голос Ислямова.

Во время судебного процесса, после долгих попыток вызвать пранкеров на допрос, были объявлены для них принудительные приводы. Однако судебные приставы отчитались о том, что не смогли их найти, и коллегия постановила огласить показания Владимира Кузнецова, данные им в ходе предварительного следствия. Тут-то и выяснилось, что приставы искали пранкера не по тому адресу. Суду пришлось заявлять повторный привод с учетом новых обстоятельств. Однако спустя время поступил новый рапорт о том, что “Вован” съехал из указанной квартиры буквально за неделю до этого и теперь его место проживания не известно. Про “Лексуса” прокурор предпочел больше не вспоминать.

Несмотря на такие “игры в прятки” свидетелей, прокурор Роман Лобов посчитал возможным опираться на показания пранкера “Вована”. Защита обратила внимание не только на сомнительность его действий, но и на то, что в аудиозаписи нет прямых сведений, четко доказывающих, будто Ислямов выступал организатором подрыва ЛЭП. “Это ваши подорвали опору?”, - спрашивает пранкер. “Да, да, да, молодцы донецкие…”, - отвечает на это абонент голосом, похожим на голос Ислямова.

Сепаратизм или общее мнение?

Шесть эпизодов по статье российского уголовного кодекса “Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ” государственный обвинитель Лобов подкрепил видеозаписями с интервью Ислямова и выводами лингвистических экспертиз, которые усмотрели в его высказываниях призывы к деоккупации Крыма. Такие призывы по российскому законодательству является уголовно наказуемыми.

В ответ на это защита в суде зачитала ряд Резолюций ООН, в которых поддерживается территориальная целостность Украины и осуждается оккупация Крымского полуострова российскими войсками. Как подчеркнул адвокат Николай Полозов во время судебных прений, его доверителю вменяют в вину те утверждения, под которыми подписался весь цивилизованный мир. При этом второй адвокат по делу Татьяна Полуянова обратила внимание, что в большинстве случаев высказывания звучат без побуждения к конкретным действиям, и по сути призывами не являются.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Будет другой суд

Приговор, который вынесла коллегия судей "Верховного суда", будет обжалован в апелляционном порядке. Об этом защита заявила сразу после оглашения приговора. После рассмотрения дела в апелляции негативные последствия для Ислямова могут наступить только в том случае, если он объявится на территории России или ее сателлитов.

Рассчитывать на его экстрадицию в установленном международными обязательствами порядке российским силовикам точно не стоит.

Решения крымских “судов” в большинстве стран мира не признаются и не являются основанием для каких бы то ни было действий. Отказ Интерпола объявлять Ленура Ислямова в розыск еще во время проведения следственных действий не оставил места для иллюзий по этому поводу.

Впрочем, задача перед судом видимо стояла не в том, чтобы установить причастных к подрыву опор ЛЭП и наказать виновных, а в том, чтобы надежно лишить Ленура Ислямова возможности принимать участие в мирных протестах на территории Крыма. Такое мнение он хотел высказать в своем видеообращении к суду, которое судьи смотреть наотрез отказались. Там же он, по словам защитника Полозова, подчеркнул, что придет время другого суда, на котором участников политических преследований будут судить не по приказу сверху, а по закону.