Як правильно обрати гуму на авто

Стан гуми в цілому впливає на якість управління автомобілем і безпеку водія і пасажирів. При виборі гуми можна зіткнутися з труднощами, оскільки сучасний ринок пропонує великий асортимент продукції від різних виробників. Кожен вид гуми характеризуется власними властивостями і параметрами, а також складом, який використовують для виготовлення. В цій статті розглянемо основні рекомендації, які дозволять не помилитися з вибором.

Розміри шин та їх маркування

При виборі покришек в першу чергу потрібно звернути увагу на постачальника. Саме від його рівня кваліфікації залежить якість продукції і її ізносостійкість. По прийнятним цінам можна придбати гуму на сайті https://rezina.ua/.

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Що стосується характеристик і розмірів, на боковині будь якої покришки вказується маркування, в якому позначається:

ширина протектора;

розміри профіля;

внутрішній діаметр колеса;

максимально допустиме навантаження;

коефіцієнт швидкості, при якому шина збереже свої характеристики.

Якщо в пріоритеті керованість, обирайте покришки з низьким профілем, але пам'ятайте про те, що такі колеса будуть більш шумними.

Продукція преміум-сегмента

В даному випадку ресурс експлуатації колес становить близько 25-40 тисяч км пробігу. Як правило, для виготовлення таких покришек застосовуються високо якісні і надійні матеріали. 40 тисяч км – показник, якого можна досягти при оптимальних умовах використання. Преміальні моделі сприяють менш швидкому зношенню щеплення і мають більш високі гальмівні характеристики. Чим краще гума , тим менше буде витрат на топлива.

Продукція середнього цінового діапазону

Більш доступний в плані вартості аналог преміальних колес. Ресурс експлуатації в даному випадку нижче, тим не менш, керованність і гальмування залишаються на високому рівні. Для таких шин характерно оптимальне співвідношення ціни та якості. При дбайливій експлуатації можна досягнути довготривалості.

Шини бюджетного сегменту

Один із самих доступних варіантів. Звичайно, на безпеці краще не економити, тому до вибору треба підійти з особливою увагою. Літом і на сухому асфальті характеристики бюджетної гумми можуть бути аналогічні премиальній, але зимою чи в дощі все міняється. Низькоякісні колеса впливають на керованість.

Тому при перевзутті автомобиля варто керуватися не тільки ціною, а і безпекою.