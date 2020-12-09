Детективи Національного антикорупційного бюро затримали в.о. начальника одного з територіальних управлінь Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і посередника на отриманні хабара, який вони наче б то мали передати голові відомства Роману Лещенку.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Обох було затримано під час передачі $52 тис. Загалом посадовцю мали передати $170 тиc. хабаря за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам.

За даними слідства, першу частину хабара у розмірі $26,9 тис. голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року. А 9 грудня, під час передачі другого траншу у розмірі $25 тис., підозрюваних було затримано.

Їхні дії попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

Розслідування здійснюється НАБУ з вересня 2020 року.

Фото: nabu.gov.ua

За даними сайту АgroРolit, затримані - в.о. начальника Хмельницького Держгеокадастру Юрій Климко та радник екс-голови Держгеокадастру Максима Мартинюка Олексій Ковальов.

Мартинюк з 27 липня 2016 року був першим заступником міністра аграрної політики і продовольства України в уряді Володимира Гройсмана. З серпня 2016 року, після заяви про відставку міністра Тараса Кутового, фактично очолював міністерство. Кабмін звільнив його з посади в.о. голови МінАПК у лютому минулого року за його заявою.

Нагадаємо, у серпні Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців одного з територіальних підрозділів Держгеокадастру Київщини, яких викрили на одержанні 175 тис. грн хабара за реєстрацію землі зі ставком.