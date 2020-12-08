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НАБУ і САП зафіксували третю спробу підкупу голови Фонду держмайна

Розслідування за попередніми двома спробами завершено.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили "на гарячому" чергову спробу підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Фото: nabu.gov.ua

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Цього разу експосадовець АТ "Миколаївобленерго", 70% акцій якого належать державі, запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. доларів США за призначення на посаду керівника цього підприємства.

Крім того, експосадовець пообіцяв після призначення щомісячно надавати 200 тис. доларів США як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді.

Фото: nabu.gov.ua

Фото: nabu.gov.ua

"Це - третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершені", - повідомляють у НАБУ.

Сенниченко прокоментував повідомлення НАБУ, наголосивши на тому, що "публічно раз за разом" наголошує на "нетерпимості корупції у Фонді".

"Сьогоднішній випадок ще раз підтверджує тільки одне: корупція виїдає держпідприємства зсередини. Якщо корумповані чиновники готові тільки по 200 тисяч ренти з «тіньових» доходів платити, то уявляєте, скільки всього грошей недоотримує бюджет? Приватизація – ось надійне вирішення цієї проблеми", - резюмував голова ФДМУ.

Як повідомляли, у липні НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна. Тоді зазначалося, що це друга викрита НАБУ спроба підкупу Дмитра Сенниченка.

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