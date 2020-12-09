Майже по всій Україні очікується вітряна погода, на Правобережжі - з опадами та ожеледдю

Найближчої доби холодний антициклон поступово відступатиме на схід, а із Західної Європи почне переміщатися більш тепла і волога повітряна маса. Майже у всій країні очікується вітряна погода, на Правобережжі - з опадами та ожеледдю, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив Укргідрометцентр, у ніч на четвер у західних та Одеській областях, удень на Правобережжі мокрий сніг і дощ, ожеледь; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі на заході та півдні країни, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на сході й північному сході до 11° морозу, вдень близько 0°; в західній і південній частинах вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла, на півдні Одещини та в Криму 7-12°.

У Києві в ніч на четвер без опадів; удень мокрий сніг та дощ, ожеледь, пориви південно-східного вітру 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2° у 1944 році, найнижча вночі -18,4° у 1899 році.