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Збиття літака МАУ: Іран відкликав пропозицію про компенсації сім'ям загиблих

Переговори з іранською стороною про розмір компенсацій у Києві поки не розпочинали. 

Збиття літака МАУ: Іран відкликав пропозицію про компенсації сім'ям загиблих
Фото: Макс Требухов

Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака МАУ у Тегерані, оскільки всередині країни неоднозначно сприйняли рішення іранського уряду виділити ці кошти з фонду нацрозвитку.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули у авіакатастрофі – ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", – сказав Єнін.

За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали. 

Сума компенсаційних виплат залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи, зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

Наприкінці листопада стало відомо, що в бюджет Ірану на 2021 рік мають закласти 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім’ям загиблих. Гроші мали вивести з Фонду національного розвитку.

Таке рішення викликало критику всередині країни, оскільки чинне законодавство передбачає, що кошти фонду, який наповнюється за рахунок доходів від продажу нафти і газу, мають направлятися на "стійке виробниче багатство і виробничий капітал".

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