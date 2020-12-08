Google назвав найпопулярніші запити в Україні за 2020 рік

Український офіс Google склав список найпопулярніших запитів серед користувачів уанету за 2020 рік.

Найпопулярнішим пошуковим запитом виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom.

Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

"Персоною року" виявився Олексій Навальний, а головним фільмом - "Зараза" Стівена Содерберга.

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, а в категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

"У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре", - повідомляє український офіс компанії.

Найпопулярніші запити (мовою оригіналу):

Коронавирус Коронавирус рекомендации Выборы в США Google Classroom Симптомы коронавируса На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине Zoom

Персона:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Втрати:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Фільм:

Заражение Малефисента 2 После 2 Холодное сердце 2 Скажене весілля 2 Джентльмены Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 Паразиты Отель “Белград” Форд против Феррари

Серіал:

Бумажный дом Спіймати Кайдаша Ведьмак Игра на выживание Ход королевы Постучись в мою дверь Перевал Дятлова Ничто не случается дважды Жестокий Стамбул Содержанки

ТВ-шоу:

Холостячка Холостяк 10 Танці з зірками Оскар 2020 Супермама Супер топ-модель по-українськи Голос країни 2020 Евровидение 2020 Від пацанки до панянки Наречена для тата

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Питання: “Що таке?/Что такое?”

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Питання: “Як?/Как?”

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Питання: “Чому?/Почему?”

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Книга: