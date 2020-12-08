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Google назвав найпопулярніші запити в Україні за 2020 рік

Українців цікавило, що таке коронавірус.

Google назвав найпопулярніші запити в Україні за 2020 рік
Фото: EPA/UPG

Український офіс Google склав список найпопулярніших запитів серед користувачів уанету за 2020 рік.

Найпопулярнішим пошуковим запитом виявився "Коронавірус". Також до першої десятки увійшли запити "Коронавірус рекомендації”, "Симптоми коронавірусу" і "Карантин в Україні".

Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Серед найпопулярніших запитів року сервіс "Google Classroom", освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom.

Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

"Персоною року" виявився Олексій Навальний, а головним фільмом - "Зараза" Стівена Содерберга.

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, а в категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки".

"У 2020 році користувачі задавали багато питань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке ауф, краш і крінж. Крім цього, українців хвилювало як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре", - повідомляє український офіс компанії.

Найпопулярніші запити (мовою оригіналу):

  1. Коронавирус
  2. Коронавирус рекомендации
  3. Выборы в США
  4. Google Classroom
  5. Симптомы коронавируса
  6. На урок
  7. Холостячка
  8. Праздники 2020
  9. Карантин в Украине
  10. Zoom

Персона:

  1. Алексей Навальный
  2. Джо Байден
  3. Александр Лукашенко
  4. Михаил Ефремов
  5. Ким Чен Ын
  6. Артем Дзюба
  7. Дональд Трамп
  8. Геннадий Кернес
  9. Моргенштерн
  10. Билли Айлиш

Втрати:

  1. Борис Клюев
  2. Коби Брайант
  3. Михаил Жванецкий
  4. Диего Марадона
  5. Чедвик Боузман
  6. Армен Джигарханян
  7. Настя Тропицель
  8. Джордж Флойд
  9. Шон Коннери
  10. Валентина Легкоступова

Фільм:

  1. Заражение
  2. Малефисента 2
  3. После 2
  4. Холодное сердце 2
  5. Скажене весілля 2
  6. Джентльмены
  7. Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  8. Паразиты
  9. Отель “Белград”
  10. Форд против Феррари

Серіал:

  1. Бумажный дом
  2. Спіймати Кайдаша
  3. Ведьмак
  4. Игра на выживание
  5. Ход королевы
  6. Постучись в мою дверь
  7. Перевал Дятлова
  8. Ничто не случается дважды
  9. Жестокий Стамбул
  10. Содержанки

ТВ-шоу:

  1. Холостячка
  2. Холостяк 10
  3. Танці з зірками
  4. Оскар 2020
  5. Супермама
  6. Супер топ-модель по-українськи
  7. Голос країни 2020
  8. Евровидение 2020
  9. Від пацанки до панянки
  10. Наречена для тата

Покупка:

  1. Маска медицинская
  2. Пульсоксиметр
  3. Респиратор
  4. iPhone 12
  5. Антисептик
  6. Глицерин
  7. Парацетамол
  8. Картина по номерам
  9. Кварцевая лампа
  10. Кислородный концентратор

Питання: “Що таке?/Что такое?”

  1. что такое пандемия
  2. что такое коронавирус
  3. что такое локдаун
  4. что такое дефолт
  5. что такое ауф
  6. что такое снюс
  7. что такое краш
  8. что такое кринж
  9. что такое карантин выходного дня
  10. что такое чрезвычайное положение

Питання: “Як?/Как?”

  1. как сшить маску
  2. как сделать антисептик для рук
  3. как лечить коронавирус
  4. как передается коронавирус
  5. как правильно носить маску
  6. как умерла Свинка Пеппа
  7. как выйти замуж
  8. как вернуть обоняние
  9. как сделать всё хорошо
  10. как удалить аккаунт в инстаграм 

Питання: “Чому?/Почему?”

  1. почему горит Австралия
  2. почему растет доллар
  3. почему нельзя дарить часы
  4. почему не работает тик ток
  5. почему выбивает вайбер
  6. почему болит грудь
  7. почему хасиды едут в Умань
  8. почему нельзя спать напротив зеркала
  9. почему уволили Богдана
  10. почему в Италии так много заболевших

Книга:

  1. Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
  2. 365 дней – Бланка Липинская
  3. Гордость и предубеждение – Джейн Остин
  4. Ведьмак – Анджей Сапковский
  5. Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
  6. 1984 – Джордж Оруэлл
  7. Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
  8. Оно – Стивен Кинг
  9. Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
  10. После – Анна Тодд
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