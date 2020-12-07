На літак встановили нову авіоніку та капітально відремонтували двигуни.

Сьогодні 7 грудня, авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" отримали модернізований літак - винищувач МіГ- 29МУ1.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Фото: mil.gov.ua

Зазначається, що модернізацію систем та обладнання ресурсних показників літака було виконано в рамках державного оборонного замовлення фахівцями державного підприємства "Львівський державний авіаційно - ремонтний завод".

Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.

В Мінобоорони додали, що роботи виконано з дотриманням обумовлених договором термінів.

Нагадаємо, винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Багатофункціональність дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для здійснення ударів по наземних цілях.

У квітні МіГ-29 отримав пошкодження під час аварійної посадки на аеродромі в Мелітополі. Винищувач виконував навчальний політ. Льотчик пошкоджень не отримав.