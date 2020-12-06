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У Київській області впав літак, двоє людей отримали травми

Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Сьогодні, 6 грудня поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області впав літак.

Про це повідомили на сторінці Поліції Київської області у соцмережі Facebook.

Встановлено, що в результаті події двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, 25 вересня літак Ан-26 Збройних сил України впав на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. 

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. Один курсант вижив.

5 жовтня впав і згорів літак на полі поблизу села Перемога Баришівського району. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів, 55 і 46 років. З'ясувалося, що літак було виготовлено кустарно.

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