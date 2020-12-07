В СБУ прокоментували обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

У Службі безпеки України прокоментували проведення обшуків у приміщеннях держконцерну "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт".

Як повідомила пресслужба СБУ, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

"Одним із епізодів провадження є дослідження інформації, опублікованої інтернет-виданням «Цензор.Нет» 5 серпня 2020 року в статті «Провал у Пакистані. Як топменеджери «Укроборонпрому» вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь». Автор звернув увагу на втрату Україною ринків збуту вітчизняної продукції внаслідок залучення іноземних комерційних структур, афілійованих із посадовими особами ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт»", - пояснили в СБУ.

Встановлено, що вітчизняний спецекспортер залучив до співробітництва з країною Південної Азії компанію "R". Незважаючи на застереження та негативний імідж на ринку, ця компанія була залучена і до вже чинних контрактів, і до передконтрактних переговорів, що перебували на завершальній стадії.

"За попередніми даними, представникам іноземної компанії передавалась службова інформація, яка містить комерційну таємницю щодо стану військово-технічного співробітництва України та однієї з країн Південної Азії, умов можливих зовнішньоекономічних контрактів, переговорів тощо. Наявні матеріали свідчать, що внаслідок залучення компанії «R» фактично зірвано укладення низки стратегічних контрактів, а також створені умови для виходу на ринок озброєння не українських товарів, а країн-конкурентів. При цьому окремі посадовці ДК «Укроборонпром» та ДК «Укрспецекспорт» свідомо приховували та ігнорували листи державних іноземних компаній, які свідчили про негативну репутацію компанії «R» та недоцільність співпраці з нею. А командування сухопутних військ іноземного замовника у 2020 році взагалі включило компанію «R» до «чорного» списку", - повідомили у спецслужбі.

Окремо зазначається, що залучені до реалізації вказаних контрактів посадові особи "Укроборонпрому" та "Укрспецекспорту", а також компанії "R" є пов’язаними між собою особами, оскільки до призначення на посади в державний концерн та компанію працювали разом у зазначеній комерційній структурі.

Враховуючи всі ці фактори, 3 грудня СБУ провела вищевказані обшуки. У спеуслужбі наголосили, що посадовці спецекспортера не сприяли проведенню слідчих дій та з’ясуванню істини по кримінальному провадженню, а навпаки штучно затягували їхнє проведення, приховували документи та носії інформації, блокували приміщення.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 1 грудня очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив держконцерн "Укроборонпром".

Як повідомлялося, в рамках реформування, більше 60 підприємств "Укроборонпрому" планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.