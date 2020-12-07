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Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж доби, 7 грудня, було зафіксовано два порушення домовленостей про припинення вогню на Донбасі, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши  автоматичний станковий гранатомет. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Також, було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік наших підрозділів в районі населеного пункту Південне.

Про втрати не повідомляється.

"Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, 6 грудня, у День збройних сил України, на Донбасі було тихо.

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