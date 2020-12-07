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На Донбасі у День ЗСУ не стріляли

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

На Донбасі у День ЗСУ не стріляли

Минулої доби, 6 грудня, на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, запевняють у штабі ООС.

Нагадаємо, 5 грудня на Донбасі було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Неподалік Шумів противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї, а поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

У передмісті Авдіївки та поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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