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В Одесі СБУ заблокувала роботу мережі call-центрів, які обслуговували російський бізнес

Зараз перевіряють причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

В Одесі СБУ заблокувала роботу мережі call-центрів, які обслуговували російський бізнес
Фото: пресслужба СБУ

В Одесі Служба безпеки України заблокувала діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес, що фінансував терористичні організації "Л/ДНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Зараз перевіряють причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ попередила спробу інформаційної диверсії Росії перед місцевими виборами. За результатами обшуків вилучено 8 тисяч SIM-карток, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які розміщували провокативні матеріали у соцмережах.

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