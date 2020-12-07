Кабмін домовився закупити 320 наручних годинників з гравіюванням "Від прем'єр-міністра"на 482,4 тис. грн

Уряд повинен закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 за 1,590 тис. грн і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 за 1,350 тис. грн.

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України домовився з ТОВ "Київський годинниковий завод" про закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням "Від прем'єр-міністра України" на суму 482,4 тис. гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Prozorro.

Відповідно до договору, за результатами тендеру уряд повинен закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 за 1,590 тис. грн і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 за 1,350 тис. грн.

Всі годинники будуть на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення Малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України", а також з гравіюванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Генштаб Збройних сил України укладає угоду на купівлю подарункових ручок Parker із гравіюваннями та позолотою на 308 тисяч гривень. У тендері перемогла столична фірма "Май-Час". Ціна ручок становить від 672 до 8760 гривень.