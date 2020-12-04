В уряді ініціювали виведення шести підприємств зі складу "Укроборонпрому"

Таке рішення має на меті прискорення реформ в галузі і поліпшення економічної ситуації цих підприємств.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) ініціювало виведення шести підприємств авіаційної галузі зі складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це віце-прем'єр - глава Мінстратегпрома Олег Уруський повідомив у Facebook за підсумками засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яке відбулось 3 грудня.

Таке рішення має на меті прискорення реформ в галузі і поліпшення економічної ситуації цих підприємств.

"Це обумовлено низкою факторів, серед яких гостра необхідність в ухваленні швидких управлінських рішень через складну економічну ситуацію на деяких з них і необхідністю в прискоренні реформ авіаційної промисловості країни", - сказав Уруський.

Нагадаємо, у 2021 році планується, що державний концерн "Укроборонпром" припинить існування. Натомість утворять холдингові компанії.