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НАБУ завершило розслідування стосовно ексзаступниці голови ДМС Пімахової

Її підозрюють в отриманні $1800 хабара за сприяння у наданні посвідки на проживання в Україні громадянину В’єтнаму.

НАБУ завершило розслідування стосовно ексзаступниці голови ДМС Пімахової
Діна Пімахова
Фото: kadry.net.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро закінчили досудове розслідування стосовно колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Пімахову підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК. Її дії кваліфіковані як "прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища".

2 грудня 2020 року було ухвалено рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.

Розслідування ведеться з листопада 2017 року. Встановлено, що у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму на один рік із можливістю продовження терміну до трьох років. За надання такої послуги вона попросила та у подальшому одержала $1800 хабара.

Крім того, у серпні 2017 року Пімахова запропонувала організувати набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватися завідомо неправдивими офіційними документами (аналізами ДНК) та встановлюватись завідомо неправосудним рішенням суду. Це б дало змогу іноземному громадянину отримати паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У цьому випадку ексзаступниця голови ДМС просила неправомірну вигоду у розмірі $30 тис.

Нагадаємо, у березні 2018 року з Міграційної служби звільнилася перша заступниця голови Діна Пімахова, яка фігурувала в корупційному скандалі.

У листопаді минулого року співробітники СБУ затримали агента НАБУ під прикриттям, який "вів" Пімахову. Після цього НАБУ заявило про зрив спецоперації та оприлюднило відео переговорів агента з Пімаховою, зняті прихованою камерою.

Агент НАБУ Сергій Тітенков вступив у близькі стосунки з Пімаховою і спробував домовитися про легалізацію в Україні іноземців за хабарі. Та погодилася, але пізніше подала заяву в правоохоронні органи про провокацію хабара. У січні НАБУ провело обшуки в квартирі Пімахової, але повідомлення про підозру їй вручено не було.

У травні 2018 року Генпрокуратура повідомила колишній заступниці голови ДМС про підозру в отриманні хабара.

У грудні 2019 року Пімаховій повідомили про підозру у справі про зірвану операцію агентів НАБУ під прикриттям.

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