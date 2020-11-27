Керівників Національної академії аграрних наук України викрили на розкраданні майна

Поліцейські зафіксували також розтрату земельних угідь, які перебували у віданні установ НААН України.

Правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"Слідчі Нацполіції розпочали кримінальні провадження за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадові особи академії та її підрозділів налагодили корупційні схеми.

"Зокрема керівники укладали з комерційними структурами збиткові договори про спільну діяльність. Так, аграрії документально знижували врожайність, а по факту залишок врожаю ділили між собою та посадовцями НААН. До корупційної схеми входила і здача в оренду земельних ділянок за заниженими цінами. А їх у відомстві академії - 480 тисяч гектарів", - зазначають у поліції.

Також поліцейські зафіксували розтрату земельних угідь та майна, яке перебувало у віданні установ НААН України. До того ж, зловмисники неправомірно розтрачували кошти, які були виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції та гербіцидів.

За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.

Нагадаємо, напередодні у будівлі президії Національної академії аграрних наук у центрі Києва провели обшуки і виявили схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.