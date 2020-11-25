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ВАКС через рішення КСУ скасував вирок екснардепу Бобову

Суд не задовольнив клопотання щодо повернення 51 000 грн штрафу.

ВАКС через рішення КСУ скасував вирок екснардепу Бобову
Геннадий Бобов
Фото: www.gorrda.gov.ua

Вищий антикорупційний суд скасував рішення щодо недостовірного декларування колишнього народного депутата Геннадія Бобова.

Про це йшлося на засіданні суду.

"Вирок Вищого антикорупційного суду від 26 лютого 2020 року, яким визнано винуватим Бобова Геннадія Борисовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ України, скасувати", - йдеться в ухвалі суду.

Так, кримінальне провадження стосовно Бобова закриють.

Інші клопотання захисту суд не задовольнив, зокрема і повернення штрафу у 51 тис.грн.

Ухвала може бути оскаржена у Вищій палаті ВАКС упродовж семи днів.

Нагадаємо, у лютому Вищий антикорупційний суд визнав винним і оштрафував на 51 000 гривень колишнього народного депутата України Генадія Бобова, який вніс недостовірні дані в декларацію. Він не задекларував фінансових зобов'язань у розмірі 52 млн гривень. 

28 січня Бобова запідозрили у внесенні недостовірних даних у декларації.

У травні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив внести в Раду подання на зняття недоторканності з Бобова. Бобова підозрювали за ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. Пізніше Бобов сплатив у державний бюджет 37,9 млн гривень у вигляді нарахувань за податковими зобов'язаннями, але пообіцяв судитися за них. Луценко після цього відкликав подання.

Через рік Бобов відсудив у держави 38 млн гривень.

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