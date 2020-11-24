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Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи по декларації

Ексміністр позватиметься до апеляційної інстанції.

Насалик вимагає від суду продовження розгляду його справи по декларації
Фото: Андрей Гудзенко

Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування по суті, не дивлячись на скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України. Про це він заявив в ході засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

«Я отримав статус підозрюваного, а потім ще й обвинуваченого в злочині, який я не скоював, - сказав ексміністр. - Закриття справи - це порушення моїх прав на доступ до правосуддя і справедливий суд, на компенсацію і відновлення моїх прав, порушених діями слідства».

В ході судового засідання Насалик відкликав клопотання про закриття справи, подане державним адвокатом на підставі рішення КСУ.

Суд відмовив ексміністру в продовженні справи. Насалик заявив, що буде оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

У 2019 НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення до декларації $ 1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

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