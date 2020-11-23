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Порошенко нагадав про ідею залучити до Нормандського формату США

Експрезидент висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій.

Порошенко нагадав про ідею залучити до Нормандського формату США
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час онлайн-виступу на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі виступив за реформування механізму «права вето» у Раді Безпеки ООН та посилення Нормандського переговорного формату через залучення Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний», – наголосив Порошенко.

За його словами, необхідність реформування Ради безпеки ООН стала зрозуміла після окупації Криму та частини Донбасу Росією.

«Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію, як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти «правом вето» у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації», – вважає п’ятий Президент України.

Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

«Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки», – зазначив Петро Порошенко.

«У мене є дуже великі сподівання, що відносини між США та Україною будуть посилені – від стратегічного партнерства до союзництва. Я пропоную повернутись до ідеї укладення безпекової угоди між нашими країнами, щоб пліч-о-пліч захищати демократію, свободу та наші спільні цінності», – підкреслив Петро Порошенко.

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