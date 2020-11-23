Порошенко нагадав про ідею залучити до Нормандського формату США

П’ятий Президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час онлайн-виступу на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі виступив за реформування механізму «права вето» у Раді Безпеки ООН та посилення Нормандського переговорного формату через залучення Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний», – наголосив Порошенко.

За його словами, необхідність реформування Ради безпеки ООН стала зрозуміла після окупації Криму та частини Донбасу Росією.

«Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію, як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти «правом вето» у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації», – вважає п’ятий Президент України.

Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

«Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки», – зазначив Петро Порошенко.

«У мене є дуже великі сподівання, що відносини між США та Україною будуть посилені – від стратегічного партнерства до союзництва. Я пропоную повернутись до ідеї укладення безпекової угоди між нашими країнами, щоб пліч-о-пліч захищати демократію, свободу та наші спільні цінності», – підкреслив Петро Порошенко.