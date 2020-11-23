Вибори мера Полтави виграв кандидат від "За майбутнє" Мамай

Колишній мер Полтави, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Мамай переміг на виборах міського голови.

Він набрав 52,81% (31 564 голоси). Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, оприлюднені на сторінці Мамая в Facebook.

Його суперник Сергій Іващенко від "Слуги народу" набрав 47,19% (28 207 голосів).

Іващенко в соцмережі визнав поразку, але заявив про "розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців".

"Сьогодні ми не виграли... Але головна проблема – сьогодні не виграла Полтава! В той же час, я переконаний – зміни не спинити. Ми не дамо обкрадати наших громадян та руйнувати наше місто", - написав він.

Нагадаємо, Олександр Мамай був мером Полтави у 2010-2018 роках, директор ТОВ "Інтер-Агро". У 2018 році Полтавська міськрада висловила йому недовіру і позбавила повноважень. Сам мер вважав ці дії нелегітимними. У листопаді 2018 до ЄРДР внесли зміни, згідно з якими Мамай визнавався мером. Проте виявилося, що ці дані були внесені за допомогою викраденого ключа і не мають сили. У грудні відбулася аналогічна ситуація - зміни внесли з порушенням закону.

Мамаю вручили підозру за протидію законній господарській діяльності Полтавської міської ради та за організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. У 2019 балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, проте не набрав достатньої кількості голосів.

Іващенко володіє частками в кількох підприємствах, співзасновник ГО "Футбольний клуб "Рокита". Президент спортклубу "Полтава". У 2017 був обраний депутатом Щербанівської сільради, у липні 2019 балотувався до парламенту від Аграрної партії.