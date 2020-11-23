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Вибори мера Полтави виграв кандидат від "За майбутнє" Мамай

"Слуга народу" Іващенко визнав поразку, але заявив про підкуп. 

Вибори мера Полтави виграв кандидат від "За майбутнє" Мамай
Олександр Мамай

Колишній мер Полтави, кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Мамай переміг на виборах міського голови.

Він набрав 52,81% (31 564 голоси). Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, оприлюднені на сторінці Мамая в Facebook.

Його суперник Сергій Іващенко від "Слуги народу" набрав 47,19% (28 207 голосів).

Іващенко в соцмережі визнав поразку, але заявив про "розгалужену і доведену систему підкупу, цинічний підвоз та обман виборців".

"Сьогодні ми не виграли... Але головна проблема – сьогодні не виграла Полтава! В той же час, я переконаний – зміни не спинити. Ми не дамо обкрадати наших громадян та руйнувати наше місто", - написав він.

Нагадаємо, Олександр Мамай був мером Полтави у 2010-2018 роках, директор ТОВ "Інтер-Агро". У 2018 році Полтавська міськрада висловила йому недовіру і позбавила повноважень. Сам мер вважав ці дії нелегітимними. У листопаді 2018 до ЄРДР внесли зміни, згідно з якими Мамай визнавався мером. Проте виявилося, що ці дані були внесені за допомогою викраденого ключа і не мають сили. У грудні відбулася аналогічна ситуація - зміни внесли з порушенням закону.

Мамаю вручили підозру за протидію законній господарській діяльності Полтавської міської ради та за організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційної системи. У 2019 балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, проте не набрав достатньої кількості голосів. 

Іващенко володіє частками в кількох підприємствах, співзасновник ГО "Футбольний клуб "Рокита". Президент спортклубу "Полтава". У 2017 був обраний депутатом Щербанівської сільради, у липні 2019 балотувався до парламенту від Аграрної партії.

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