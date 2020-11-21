На Рівненщині викрили розкрадання 1,5 млн грн на ремонті мосту

У Рівненській області підрядникові повідомили про підозру у розкраданні 1,5 мільйона гривень на ремонті мосту.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань МВС.

Злочинну «схему» з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Рівненською обласною прокуратурою.

“На замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані”, – йдеться у повідомленні.

Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій.

На підставі зібраних доказів причетності зловмисникам - директору та учаснику товариства-підрядника - було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з коронавірусом.