Що подарувати підлітку на Чорну п'ятницю

Наближається знаменний для багатьох шопоголіків день, який прийнято називати "Чорна п'ятниця". 27 листопада по всьому світу стартують великі розпродажі, магазини проводять акції і роблять великі знижки на товари. Це привертає велику кількість покупців. Особливою популярністю користуються мобільні пристрої і техніка, які зазвичай дорого коштують. Але в Чорну п'ятницю 2020 року їхня можна знайти за зниженою ціною.
Особлива категорія покупців — це підлітки. У міру дорослішання їх смаки і переваги міняються. Поспостерігайте, чим користуються його однолітки: швидше за все, підліток теж про це мріє. Ненароком запитаєте його, що б він хотів отримати. Є кілька найбільш популярних категорій товарів, які ми і розглянемо.
Технічні новинки
Перше місце, незалежно від статі, в цьому списку займають мобільні гаджети. Сьогодні вже нікого не здивуєш смартфоном, але пристрій відомого бренду дозволяє виділитися з натовпу. Для підлітків це важливий фактор. Тому, вибираючи технічні новинки по акції, слід приділити увагу маркам, які високо котируються на міжнародному ринку.
Крім бренду приділіть увагу таким параметрам, як:
● якість камери;
● потужність процесора;
● дозвіл дисплея;
● насиченість і яскравість кольорів.
Смарт-годинник — ще один практичний подарунок, який підліток оцінить по достоїнству. Сьогодні їх можливості стали набагато ширшими і вже давно вийшли за стандартні рамки. Девайс можна використовувати в якості навігатора. Вбудований функціонал допоможе знайти смартфон або ключі в квартирі. Це зручно і практично. Для підлітка корисна функція фітнес-трекера, яка дозволяє стежити за фігурою і здоров'ям.
Спортивний одяг і косметика
В повсякденному житті підліткам подобається носити вільні і зручні речі. Вибираючи одяг, зверніть увагу на:
● бренд;
● якість матеріалів;
● модні тенденції.
Можливо, доведеться трохи відійти від своїх стереотипів і поспостерігати, що зараз носять підлітки. Синові або дочці напевно буде приємно, що ви врахували його переваги.
Дівчатка-підлітки люблять користуватися косметикою. З огляду на характерний для цього віку проблемний тип шкіри, вибирайте відповідні емульсії, тоніки і креми.
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