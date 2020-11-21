Що подарувати підлітку на Чорну п'ятницю

Наближається знаменний для багатьох шопоголіків день, який прийнято називати "Чорна п'ятниця". 27 листопада по всьому світу стартують великі розпродажі, магазини проводять акції і роблять великі знижки на товари. Це привертає велику кількість покупців. Особливою популярністю користуються мобільні пристрої і техніка, які зазвичай дорого коштують. Але в Чорну п'ятницю 2020 року їхня можна знайти за зниженою ціною.

Особлива категорія покупців — це підлітки. У міру дорослішання їх смаки і переваги міняються. Поспостерігайте, чим користуються його однолітки: швидше за все, підліток теж про це мріє. Ненароком запитаєте його, що б він хотів отримати. Є кілька найбільш популярних категорій товарів, які ми і розглянемо.

Технічні новинки

Перше місце, незалежно від статі, в цьому списку займають мобільні гаджети. Сьогодні вже нікого не здивуєш смартфоном, але пристрій відомого бренду дозволяє виділитися з натовпу. Для підлітків це важливий фактор. Тому, вибираючи технічні новинки по акції, слід приділити увагу маркам, які високо котируються на міжнародному ринку.

Крім бренду приділіть увагу таким параметрам, як:

● якість камери;

● потужність процесора;

● дозвіл дисплея;

● насиченість і яскравість кольорів.

Смарт-годинник — ще один практичний подарунок, який підліток оцінить по достоїнству. Сьогодні їх можливості стали набагато ширшими і вже давно вийшли за стандартні рамки. Девайс можна використовувати в якості навігатора. Вбудований функціонал допоможе знайти смартфон або ключі в квартирі. Це зручно і практично. Для підлітка корисна функція фітнес-трекера, яка дозволяє стежити за фігурою і здоров'ям.

Спортивний одяг і косметика

В повсякденному житті підліткам подобається носити вільні і зручні речі. Вибираючи одяг, зверніть увагу на:

● бренд;

● якість матеріалів;

● модні тенденції.

Можливо, доведеться трохи відійти від своїх стереотипів і поспостерігати, що зараз носять підлітки. Синові або дочці напевно буде приємно, що ви врахували його переваги.

Дівчатка-підлітки люблять користуватися косметикою. З огляду на характерний для цього віку проблемний тип шкіри, вибирайте відповідні емульсії, тоніки і креми.

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