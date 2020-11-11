Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
ГоловнаТехнології

NextGen поруч: PS5 вже в Україні

7 років - стільки років пройшло з моменту виходу PS4. І ось, у вересні 2020 року Sony презентували приставку нового покоління - Sony Playstation 5,, розповівши про її технічні характеристики і нові функції, які подарують гравцям незабутній ігровий досвід. В Україні продажі приставки почнуться 19 листопада, і першими її отримають ті, хто оформить передзамовлення.

Що нового в PlayStation 5

Технічні характеристики PS5:

  • 8-ядерний процесор x86-64-AMD Ryzen з мікроархітектурою Zen 2, що працює на частоті 3,5 ГГц;

  • графічний прискорювач AMD Radeon RDNA 2 з апаратною підтримкою Ray Tracing;

  • 16 ГБ ОЗП GDDR6 з пропускною спроможністю 448 Гбайт/с;

  • швидкісний кастомний SSD об'ємом 825 Гб з номінальною швидкістю зчитування 5.5 Гбайт/с;

  • дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition відсутній).

Продуктивність PS5 оцінюється в 10,3 TFLOPS, що в два з половиною рази перевищує показники PS4 Pro.

Варто окремо торкнутися теми SSD. На завантаження 2 ГБ даних йому потрібно 0.27 секунд, в той час як PS4 знадобилося 20 секунд, щоб завантажити 1 ГБ даних. За рахунок цього ігри нового покоління будуть запускатися миттєво. Епоха завантажувальних екранів залишається в минулому. Якщо стандартних 825 ГБ здасться мало, з часом можна буде докупити і встановити SSD в слот M.2, що підтримує 4 форм-фактора:

  • 2230

  • 2242

  • 2260

  • 2280

Про зворотну сумісність

Ходило багато чуток на цю тему, однак Джим Райан вже офіційно підтвердив: на PlayStation 5 можна буде запускати ігри з PS4. Однак не всі, а лише 99% раніше випущених тайтлів. Винятком стали 10 ігор: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe's Diner, DWVR, Shadwen і ще 5 інді-проектів.

На щастя, в цей список не потрапили популярні хіти, так що проблем з зворотною сумісністю не буде. Крім того, на PS5 буде режим Boost Mode, який автоматично підвищить продуктивність ігор з PS4. Наприклад, в Ghost of Tsushima частота кадрів в секунду підвищиться зі стандартних 30 до 60 при роздільній здатності 4К.

Стартова лінійка ігор PS5

На релізі консолі геймери зможуть насолодитися такими відеоіграми:

  • Astro's Playroom - йде в комплекті з PS5;

  • Demon's Souls (ремейк);

  • Destruction AllStars;

  • Spider-Man: Miles Morales;

  • Sackboy A Big Adventure.

Це тільки початок. В майбутньому Sony планує випустити масу цікавих ексклюзивів, включаючи продовження культової Horizon Zero Dawn і брутального бойовика God of War. Оформляйте передзамовлення заздалегідь, адже попит на консолі нового покоління величезний і висока ймовірність, що перша партія в Україні розійдеться миттєво.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також