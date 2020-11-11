Apple представила перші Mac на власному процесорі

Новинка від Apple за продуктивністю переважає аналогічний чіп Intel майже вдвічі.

Американська компанія Apple представила світу свій перший ARM-процесор Apple M1, призначений для використання в пристроях лінійки Mac нового покоління.

Трансляція презентації відбувалася на YouTube-каналі Apple.

Першими комп'ютерами на M1 стали ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro, а також компактний системний блок Mac Mini. MacBook Air буде єдиним, який отримає слабші версії відеопроцесора з сімома ядрами. Всі комп'ютери отримають від 8 до 16 гігабайт оперативної пам'яті і SSD об'ємом від 256 гігабайт до 2 терабайт.

Новий MacBook Pro 13 при збільшеній в кілька разів продуктивності здатний працювати до 20 годин від повністю зарядженої батареї.

Завдяки використанню нового чіпа продуктивність процесора ноутбука збільшилася до 2,8 раза порівняно з базовою моделлю попереднього покоління, яка працювала на процесорі Intel Core i5 покоління Ice Lake. Інтегрована в систему на чіпі графіка Apple перевершує за продуктивністю вбудовану графіку Intel до п'яти разів. У задачах зі штучним інтелектом за рахунок вбудованих нейромодулів продуктивність буде вищою до 11 разів.

Загалом новинка від Apple за продуктивністю переважає аналогічний чіп Intel майже вдвічі.

Вартість комп'ютера залишилася такою ж - від 999 доларів.

Продажі трьох новий комп'ютерів розпочнуться наступного тижня, а передзамовлення на них відкрилося після презентації.

Apple вперше розповіла про перехід на ARM влітку 2020 року. Microsoft також займається адаптацією своєї операційної системи Windows під архітектуру ARM: у 2017 році вона представила перші ARM-ноутбуки на Windows 10, створені разом з HP і ASUS, а в 2019 випустила власний ноутбук на цій архітектурі. Однак компанії довго не вдавалося вирішити проблему запуску 64-бітових додатків, написаних для x86, і тестова підтримка цієї функції повинна з'явитися в листопадових бета-версіях Windows.

Процесори, вони ж CPU, в основному реалізовані лише на двох архітектурах. Це або x86, якщо мова про ноутбуки та персональні комп'ютери, або ARM, яка використовується в смартфонах та інших пристроях, де важлива енергоощадність.

Ліцензією на х86 володіє обмежена кількість компаній, з яких тільки дві – Intel і AMD – масово виробляють сучасні 64-бітні процесори.

У екосистемі ARM усе влаштовано по-іншому. Центральне місце посідає компанія Arm Holdings, яка самостійно не виробляє процесорів, натомість ліцензує їхнє виробництво. Вона розробляє загальну конструкцію чипів і спеціальний набір інструкцій (тобто мову, яку розуміє процесор), а потім продає це виробникам, які вже створюють власні системи.