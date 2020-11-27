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ВАКС закрив справу про недостовірне декларування екснардепом

ЦПК стверджує, що мова йде про Сергія Скуратовського. 

ВАКС закрив справу про недостовірне декларування екснардепом
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд закрив ще одну справу про недостовірне декларування через рішення Конституційного суда про скасування відповідної статті Кримінального кодексу

За ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації) обвинувачувався нардеп VIII скликання. Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook.

Суд не називає імені екснардепа, проте Центр протидії корупції стверджує, що мова йде про народного обранця від РПЛ Сергія Скуратовського. 

"За даними слідства, Скуратовський не задекларував корпоративні права членів родини на три компанії, люксовий автомобіль «Мерседес», нежитлове приміщення на 1,5 млн грн", - йдеться у повідомленні ЦПК. 

Нагадаємо, що ВАКС закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо недостовірного декларування - йшлося про декларації за 2015-2016 роки. Того ж дня суд закрив ще дві справи щодо недостовірного декларування у зв’язку з тим, що Конституційний суд визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

17 листопада ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування.

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