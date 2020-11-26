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Полтавський суд виправдав жінку, що збила підлітка на пішохідному переході

Хлопець-велосипедист помер після кількох місяців коми. 

Жовтневий суд в Полтаві виправдав місцеву рестораторку Наталію Саєнко, яка два роки тому збила підлітка-велосипедиста на пішохідному переході. Хлопець помер після кількох місяців коми.

Виправдання відбулося "через недоведеність кримінального порушення", пише "Суспільне. Полтава"

Фото: Суспільне. Полтава

Прокуратура і потерпілі наполягали на восьми роках ув'язнення. Саєнко і її адвокати просили виправдання та називали вину недоведеною.

Видання "Полтавщина" додає, що з авто після ДТП були зняті номери. Також дивним чином зникли записи відеореєстратора з авто Саєнко.

"Суд визнав, що ДТП сталася за участю двох транспортних засобів. Велосипедист порушив правила дорожнього руху — виїхав на пішохідний перехід, а повинен був перетинати проїжджу частину, перевозячи велосипед у руках. Також суддя Анатолій Савченко, відповідно до результатів експертизи, визнав, що обвинувачена Наталія Саєнко не мала змоги уникнути зіткнення. Крім того, суд визнав не допустимим доказ сторони потерпілих та обвинувачення про те, що Саєнко в момент аварії розмовляла по телефону", - пояснили журналісти.

Померлий підліток
Фото: poltava.t
Померлий підліток

Нагадаємо, що 6 листопада 2018 на вул. Соборності в Полтаві позашляховик Mercedes-Benz ML250, за кермом якого перебувала Наталія Саєнко, скоїв наїзд на 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Відразу після ДТП чоловік Саєнко забрав з машини відеореєстратор, а наступного дня відеореєстратор без будь-яких відео надали слідчим.

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