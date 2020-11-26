​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаПраво

Уперше в Україні штучний інтелект визначить кращих на юридичному ринку

До оцінки увійдуть як приватні юристи, так і працівники компаній і юридичні фірми.

Уперше в Україні штучний інтелект визначить кращих на юридичному ринку
Фото: picma.ru

Українська компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила унікальну методологію оцінки роботи юристів.  Згідно з нею, фахівці юридичного ринку разом зі штучним інтелектом визначать найефективніших гравців ринку. Причому до оцінки увійдуть як приватні юристи, так і працівники компаній та юридичні фірми, рейтинг яких буде представлено 26 листопада на LIGA ZAKON AWARDS 2020 онлайн.

І якщо «живі» люди оцінюватимуть кейси та проєкти юристів, які подалися на конкурс, то роботи виконуватимуть усю роботу з відкритими даними: пошук, моніторинг, аналіз та оцінку всього фактажу, який можна знайти в новинах, у реєстраційних документах, в описах проєктів у відкритих базах даних тощо.

Як можна було б подумати, беззаперечною перевагою такого аналізу стане більш якісна робота з даними, адже все аналізуватиметься швидко та гарантовано в повному об’ємі. Але насправді не лише вона – оскільки оцінка відбуватиметься в автоматичному режимі та максимально відкрито, без можливості впливу людей, основною перевагою конкурсу стане відсутність впливу суб’єктивних факторів. Тут абсолютно виключена можливість «непомітного коригування» бала будь-якого номінанта рейтингу, виходячи з особистих вподобань:

Юридичний ринок переповнений різноманітними рейтингами, однак є момент недовіри до їх результатів, - говорить в інтерв’ю ЛБ Валерій Решетняк, директор Legal Tech бізнесу ЛІГА:ЗАКОН. Готуючись до запуску LIGA ZAKON AWARDS 2020 наша команда прагнула вирішити завдання створення саме об’єктивного рейтингу. В той же час ми розуміємо, що такі результати можуть сподобатися не всім.

До слова, сама система оцінки SMART DATA аналіз рейтингу LIGA ZAKON AWARDS 2020 – це свіжо розроблена технологія, що не має аналогів ні в українських, ні в зарубіжних рейтингах. Деякі дослідники також використовують відкриті дані, однак збір і аналіз такої інформації здійснюють люди, що створює певні ризики людського фактору в об’єктивності результатів. Технологія унікальна і у світовому масштабі - адже в багатьох країнах взагалі немає відкритих реєстрів, які б дали змогу дізнатися інформацію про юридичну компанію без її згоди і участі в цьому процесі. Саме тому Data Smart-аналіз є ноу-хау і тією перевагою, яка кардинально відрізняє від інших рейтингів.

Метод SMART DATA аналізу працює відносно нескладно і включає в себе:

-           автоматизований збір інформації про всіх юридичних осіб і ФОПів, котрі під час реєстрації як основний КВЕД вказали «надання юридичних послуг»,

-           автоматизований збір інформації залежно від згадувань у ЗМІ всіх ключових брендів юридичного ринку України,

-           прив’язку інформації про фізичних і юридичних осіб до того чи іншого бренда,

-           оцінку зібраних даних відповідно до формули рейтингу.

Усі зібрані дані формують єдину базу і пов’язуються між собою залежно від згадувань юридичних осіб/ брендів і ФОПів. На основі виявлення таких факторів, як назва компанії/юридичної особи, ПІБ засновників компанії і ФОПів, адреси ведення діяльності тощо, вся інформація групується навколо того чи іншого бренда (назви юридичної фірми, яку використовують на ринку), що є ключовим елементом системи. Після цього всі отримані дані пропускають через формулу, згідно з якою кожен вид інформації приносить певну кількість балів. Сума таких балів і визначає місце компанії в рейтингу.

Таким чином за підсумками результатів LIGA ZAKON AWARDS 2020 буде опубліковано реальний ТОП‑список юридичних компаній із зазначенням кількості набраних балів за результатами SMART DATA - аналізу, а також названо ТОП-3 або ТОП-5 компаній і юристів у кожній із номінацій і, відповідно, оголошено переможця в кожній з них.

Новацією 2020 року також є рейтингування кращих юридичних департаментів неюридичного бізнесу (агро, телеком, енергетичного тощо). Тобто номінанти показували кейси захисту власних компаній. Це дозволило показати різноплановість ринку юридичних послуг і залучити представників інших професійних спільнот.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 26 листопада 2020 року в форматі онлайн-шоу, де в прямому ефірі на YouTube-каналі буде оголошено переможців.

Більш детальну інформацію про Всеукраїнський юридичний рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2020 можна отримати за посиланням: https://awards.ligazakon.net/.

Ще до проведення церемонії ЛІГА:ЗАКОН: заявила також про продовження розробок у напрямку розвитку штучного інтелекту для його використання в роботі з даними. Разом із партнером, компанією  4Service вже розпочато збір великих масивів даних для подальшого аналізу нових параметрів українського ринку в цілому. Але про це – згодом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також