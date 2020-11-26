Уперше в Україні штучний інтелект визначить кращих на юридичному ринку

До оцінки увійдуть як приватні юристи, так і працівники компаній і юридичні фірми.

Українська компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила унікальну методологію оцінки роботи юристів. Згідно з нею, фахівці юридичного ринку разом зі штучним інтелектом визначать найефективніших гравців ринку. Причому до оцінки увійдуть як приватні юристи, так і працівники компаній та юридичні фірми, рейтинг яких буде представлено 26 листопада на LIGA ZAKON AWARDS 2020 онлайн.

І якщо «живі» люди оцінюватимуть кейси та проєкти юристів, які подалися на конкурс, то роботи виконуватимуть усю роботу з відкритими даними: пошук, моніторинг, аналіз та оцінку всього фактажу, який можна знайти в новинах, у реєстраційних документах, в описах проєктів у відкритих базах даних тощо.

Як можна було б подумати, беззаперечною перевагою такого аналізу стане більш якісна робота з даними, адже все аналізуватиметься швидко та гарантовано в повному об’ємі. Але насправді не лише вона – оскільки оцінка відбуватиметься в автоматичному режимі та максимально відкрито, без можливості впливу людей, основною перевагою конкурсу стане відсутність впливу суб’єктивних факторів. Тут абсолютно виключена можливість «непомітного коригування» бала будь-якого номінанта рейтингу, виходячи з особистих вподобань:

Юридичний ринок переповнений різноманітними рейтингами, однак є момент недовіри до їх результатів, - говорить в інтерв’ю ЛБ Валерій Решетняк, директор Legal Tech бізнесу ЛІГА:ЗАКОН. Готуючись до запуску LIGA ZAKON AWARDS 2020 наша команда прагнула вирішити завдання створення саме об’єктивного рейтингу. В той же час ми розуміємо, що такі результати можуть сподобатися не всім.

До слова, сама система оцінки SMART DATA аналіз рейтингу LIGA ZAKON AWARDS 2020 – це свіжо розроблена технологія, що не має аналогів ні в українських, ні в зарубіжних рейтингах. Деякі дослідники також використовують відкриті дані, однак збір і аналіз такої інформації здійснюють люди, що створює певні ризики людського фактору в об’єктивності результатів. Технологія унікальна і у світовому масштабі - адже в багатьох країнах взагалі немає відкритих реєстрів, які б дали змогу дізнатися інформацію про юридичну компанію без її згоди і участі в цьому процесі. Саме тому Data Smart-аналіз є ноу-хау і тією перевагою, яка кардинально відрізняє від інших рейтингів.

Метод SMART DATA аналізу працює відносно нескладно і включає в себе:

- автоматизований збір інформації про всіх юридичних осіб і ФОПів, котрі під час реєстрації як основний КВЕД вказали «надання юридичних послуг»,

- автоматизований збір інформації залежно від згадувань у ЗМІ всіх ключових брендів юридичного ринку України,

- прив’язку інформації про фізичних і юридичних осіб до того чи іншого бренда,

- оцінку зібраних даних відповідно до формули рейтингу.

Усі зібрані дані формують єдину базу і пов’язуються між собою залежно від згадувань юридичних осіб/ брендів і ФОПів. На основі виявлення таких факторів, як назва компанії/юридичної особи, ПІБ засновників компанії і ФОПів, адреси ведення діяльності тощо, вся інформація групується навколо того чи іншого бренда (назви юридичної фірми, яку використовують на ринку), що є ключовим елементом системи. Після цього всі отримані дані пропускають через формулу, згідно з якою кожен вид інформації приносить певну кількість балів. Сума таких балів і визначає місце компанії в рейтингу.

Таким чином за підсумками результатів LIGA ZAKON AWARDS 2020 буде опубліковано реальний ТОП‑список юридичних компаній із зазначенням кількості набраних балів за результатами SMART DATA - аналізу, а також названо ТОП-3 або ТОП-5 компаній і юристів у кожній із номінацій і, відповідно, оголошено переможця в кожній з них.

Новацією 2020 року також є рейтингування кращих юридичних департаментів неюридичного бізнесу (агро, телеком, енергетичного тощо). Тобто номінанти показували кейси захисту власних компаній. Це дозволило показати різноплановість ринку юридичних послуг і залучити представників інших професійних спільнот.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 26 листопада 2020 року в форматі онлайн-шоу, де в прямому ефірі на YouTube-каналі буде оголошено переможців.

Більш детальну інформацію про Всеукраїнський юридичний рейтинг LIGA ZAKON AWARDS 2020 можна отримати за посиланням: https://awards.ligazakon.net/.

Ще до проведення церемонії ЛІГА:ЗАКОН: заявила також про продовження розробок у напрямку розвитку штучного інтелекту для його використання в роботі з даними. Разом із партнером, компанією 4Service вже розпочато збір великих масивів даних для подальшого аналізу нових параметрів українського ринку в цілому. Але про це – згодом.